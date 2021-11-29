Творці шоу» Маска " представили глядачам ще одного учасника, який з'явиться в новорічному спецвипуску проекту, і розповіли про його особливості.

Про це пише Politeka.net, з посиланням на офіційну сторінку шоу "Маска" в Instagram.

«Від цього загадкового учасника неможливо відірвати погляд-миле обличчя, новорічне вбрання, Золоте взуття і величезні роги, зроблені за технологією пап'є-маше. А ще костюм героя прикрашають 200 дзвіночків і на тілі можна розгледіти сніжинки, які ще не встигли розтанути», - йдеться в повідомленні.

Користувачі Мережі озвучили свої варіанти, хто може ховатися під цим костюмом на шоу "Маска".

"Там напевно буде Тіна Кароль", " тільки не паліть контору, хто під маскою. Тому що так не цікаво дивитися», «Тіна або Оля Полякова», «який гарний», «блін дуже якось схоже на Тіну, або мені так вже хочеться»,-пишуть в коментарях.

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