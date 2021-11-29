Творці шоу» Маска " представили глядачам ще одного учасника, який з'явиться в новорічному спецвипуску проекту, і розповіли про його особливості.
Про це пише Politeka.net, з посиланням на офіційну сторінку шоу "Маска" в Instagram.
«Від цього загадкового учасника неможливо відірвати погляд-миле обличчя, новорічне вбрання, Золоте взуття і величезні роги, зроблені за технологією пап'є-маше. А ще костюм героя прикрашають 200 дзвіночків і на тілі можна розгледіти сніжинки, які ще не встигли розтанути», - йдеться в повідомленні.
Користувачі Мережі озвучили свої варіанти, хто може ховатися під цим костюмом на шоу "Маска".
Обурений Філіп Кіркоров зчепився з відомим продюсером Дробишем: "Забудь моє ім'я"
Дружина продюсера "Квартал 95" в корсеті і джинсах показала, як кайфує вечорами: кадри
Обірвалося життя українського артиста з рідкісним голосом, колеги невтішні: "Улюбленець"
Нова біда наздогнала сім'ю хворої на рак "Моєї прекрасної няні" Заворотнюк: "Натиснули на найболючіше"
Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська показала свою дочку-модницю від чоловіка, з яким розлучилася: "Ой, красива, клас"
"Там напевно буде Тіна Кароль", " тільки не паліть контору, хто під маскою. Тому що так не цікаво дивитися», «Тіна або Оля Полякова», «який гарний», «блін дуже якось схоже на Тіну, або мені так вже хочеться»,-пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Норка на шоу " Маска "поставила Данилко в незручне становище:" Андрійко мене поцілує!"
Як повідомляла Politeka, Полякова розстебнула верх сукні і заманила підтягнутою фігурою на шоу "Маска"
Також Politeka писала, що Полякова з Каменських пустилися в танок під час виступу джмеля на шоу "Маска": "ось так хитнув"