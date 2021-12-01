Відомий гуморист і актор "Квартал 95" Юрій Ткач застав своїх колег Олену Кравець та Євгена Кошового в одному ліжку.

Як передає Politeka.net, Юрій Ткач є відомим українським коміком і шоуменом. Він прославився завдяки своїй участі в команді КВН "Дніпро", де він успішно виступав з не менш відомим Ігорем Ласточкіним. Як відомо, зараз Юрій Ткач є актором відомого шоу "Вечірній квартал", де також беруть участь Олена Кравець та Євген Кошовий.

Так, цього разу на сторінці Олени Кравець з'явилися нові сторіз. На кадрах Юрій Ткач застав актрису разом з Євгеном Кошовим в одному ліжку. Це сталося на репетиції виступу гумористичного шоу "Квартал 95".

"Репетиція в повному розпалі. Я не репетирую, сиджу і нічого не роблю. Ось, тому що не хочу", - зробив відверте зізнання Юрій Ткач.

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