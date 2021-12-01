Внучка легендарної співачки Софії Ротару -модель Соня Євдокименко постала у відкритому вбранні, забувши про спідню білизна.

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Вже рік вона у відносинах з відомим бізнесменом Денисом Жадановим, який входить до списку Forbes. Варто відзначити, що Соня Євдокименко живе в Нью-Йорку, де навчається на дизайнера.

Так, на цей раз внучка Ротару опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Соня Євдокименко позує на камеру в одній кофті, яка відкриває вид на ідеальну фігуру моделі. Варто відзначити, що внучка Ротару під відкритий наряд не одягла топ.

"Давним-давно" — - підписала фото Соня Євдокименко.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Софія, ти приголомшлива", "Яка краса", "Софія, ти красива", "Уявляю собі".

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