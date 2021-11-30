Мама молдавського виконавця Дана Балана, який був тренером на шоу "Голос країни", Людмила, вразила фігурою в міні-сукні - користувачі Мережі написали багато компліментів.

63-річна Людмила Балан починала кар'єру на телебаченні, будучи студенткою, передає Politeka.net. За багаторічну роботу телеведуча заробила велику популярність на батьківщині, і як співачка.

Зірка в свої роки виглядає ідеально, і нерідко демонструє фігуру в міні-сукнях. Вся справа в тому, що артистка регулярно відвідує спортзал і займається різними видами спорту. А найбільше їй до душі плавання.

На новому фото в Instagram мама Дана Балана похвалилася стрункістю в блакитній міні-сукні.

"Місяць прекрасний тільки тоді, коли розум шукає краси, а серце любить... Прекрасного всім місячного вечора!!! ❤ ❤ ❤ ",- написала артистка.

За дві години пост зібрав понад 900 лайків і багато коментарів.

"Красива, талановита, енергійна!!! Залишайтеся такою многії літа 🔥🔥🔥👏👏❤️❤️❤️", "Неймовірна😻🖤", "Промінчик світла ☀️☀️☀️", "Неймовірна 😍😍😍найкрасивіша ❤️❤️", "Чарівна 💞💞💞", "Красуня😍чудово виглядаєте🔥", "Дуже красива😍😍", "неймовірно красива💘😻", - написали користувачі Мережі.

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