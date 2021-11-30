Дружина ведучого "Холостяка", "Холостячки" та інших відомих українських шоу Григорія Решетника вразила жіночним чином в рожевому на незвичайному тлі.

Як пише Politeka.net, Христина Решетник поділилася новим яскравим фото на своїй сторінці в Instagram.

Зараз красуня знаходиться на відпочинку на острові Аруба, де, на відміну від листопадової України, яскраво світить сонце, а пляжі продовжують вабити відпочиваючих. Однак, це не єдине, що радує зараз Христину.

Так, Решетник похвалилася тим, що її сторінка в Instagram набрала вже 250 тисяч передплатників.

"Спасибі вам за вашу любов, мої найкращі і найвідданіші", - емоційно написала дружина Решетник.

Вона також порадувала передплатників яскравим фото з відпочинку. На знімку Христина позувала в жіночній рожевій сукні з вільними рукавами і глибоким декольте. На задньому тлі можна було помітити граціозних рожевих фламінго, які ідеально поєднувалися з образом красуні.

Варто відзначити, що фото Христини вразило її чоловіка.

"Вау", - написав Решітник під знімком.

Підписники Христини також відреагували.

"Краса неземна і ви, Христинка, і ці прекрасні фламінго", "Вау, фото на 1 000 000", "красуня", "дуже красива і жіночна", - пишуть люди.

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