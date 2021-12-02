"Головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич в одному з останніх ефірів розпрощалася з фаворитом Максимом Тарапатою, проте шанувальники продовжують завалювати чоловіка особистими питаннями.

Цього разу чоловік, який днями покинув проект, вирішив відповісти на різні і Найчастіші питання до нього в Instagram. Причому багато тем торкнулися саме»Холостячки".

Так, Тарапата розповів, чому вирішив взяти участь у шоу і навіщо йому це було треба:

"Прийняти рішення піти на проект виникло на рівні відчуттів, що мені це потрібно. Був упевнений, що якщо не спробую, то буду шкодувати. Зараз пройшовши весь цей шлях розумію, що правильно зробив і мені нема про що шкодувати. Щодо помилок у відносинах... Над цим я ще працюю", - висловився Тарапата.

Також він розповів, що усвідомив свої почуття до Злати саме в Одесі, адже вона щиро давала шанс їхнім відносинам. Що ж стосується випусків, у чоловіка запитали, чи було їх просто дивитися, заздалегідь знаючи фінал:

"При перегляді було нелегко, адже я підсвідомо повертався в цей емоційний період».

Раніше приватник шоу "Холостячка" Максим Тарапата, який в минулому ефірі покинув проект, у своєму Instagram опублікував пост, де подякував Златі Огневич. У коментарях до публікації головна героїня відповіла вибулому учаснику, а також свій коментар залишив ведучий програми Григорій Решетник.

У своєму пості Максим подякував Злату за кожну хвилину разом і натякнув, що багато чого їй хоче сказати їй щось важливе, але пізніше.

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