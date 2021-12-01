Відомий український танцюрист Максим Єжов спантеличив шанувальників кадрами в Instagram з розбитим обличчям і незрозумілими словами про те, що з ним сталося.

Як пише Politeka.net, вранці в середу хореограф, виступавши на "Танцях з зірками" в парі з Лесею Нікітюк, а пізніше став учасником шоу-балету Олі Полякової, змусив похвилюватися своїм виглядом.

Так, Єжов без будь-якого пояснення опублікував на своїй сторінці фото з машини. На ньому танцюрист сидів зі слідами крові і синцями на обличчі.

"Буває і таке!", - написавши Єжов.

Судячи з фото, у нього був розбитий ніс.

Трохи пізніше Макс записав коротке відео. На кадрах він сидів уже з пластиром на носі. Танцюрист злегка зам'явся, а потім вимовив лише: "Друзі, я все пізніше поясню".

Шанувальники танцюриста тут же відреагували на його публікацію. Багато хто вирішив, що танцюрист позує в гримі.

"Раптово", "Хороший гример", "крутий мейк", "Жах що ти на рингу був", "що сталося? Знову машина?", "Ніс реалістично а ось щоки як мейк", "що сталося з ким побився?",- писали люди.

Зазначимо, що минулого року Єжов потрапив у серйозну ДТП, в якому дивом вижив. При цьому його машина тоді сильно постраждала.

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