Дружина відомого коміка і актора з "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія поділилася в мережі кадрами в стильній обновці.

Як повідомляє Politeka.net, дружина популярного гумориста і актора студії "Квартал 95" Юрія Ткача Вікторія, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в сторіс кадрами в стильній обновці.

На нових знімках, які Вікторія зробила сама, крутячись перед дзеркалом, вона з'явилася в довгій чорній сорочці оверсайз з яскравим принтом, під якою видно стильні темні колготки. А завершують образ білосніжні ботфорти на грубій підошві, які підкреслюють ніжки. Коротке світле волосся красуні розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж і задоволена посмішка.

"Лук на вечір. Сорочка не пам'ятаю, від кого, а ось взуття...", - підписала одну з сторіс Вікторія Ткач.

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