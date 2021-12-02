Актриса Ксенія Мішина, яка була першою " Холостячкою "і перемагала в" Танцях з зірками", записала спільне відео з відомим блогером.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною вітчизняною актрисою. Зірка за останні кілька років додала в медійності, спочатку перемігши на" Танцях з зірками", потім стала першою" Холостячкою "України, а цього року актрису вже запросили судити проект"Україна має талант". Тепер за знаменитістю стежать понад 800 тисяч українців в Instagram. І зірка намагається постійно ділиться з фанатами чимось цікавим.

Цього разу зірка опублікувала шматочок випуску з блогером Олексієм Дурнєвим. Актриса вирішила взяти участь у програмі"Їжа Дурнєва". На відео було видно, як жартують і розважаються знаменитості. Також у випуску була порушена тема колишнього Мішиної-Олександра Еллерта, який переміг у "Холостячці". Зірка розповіла, що вони розійшлися остаточно і більше примірянь чекати не варто.

Фанати поставили під відео в ютуб тисячі лайків і написали коментарі:

"Боже, як же це круто, тільки подумала про Дурнєва, а тут новий випуск, та ще й який!!!!!!", "Ви говорили все: Льоша, йди на холостячку. Нікуди йому йти не треба, він настільки крутий, що холостячки самі рано чи пізно до нього прийдуть))", "я більше не вболіваю за пару Еллерта і Мішиної, нехай пацан нормально поїсть", "Ну тепер треба ще Еллерта покликати для повноти картини", "бігла з роботи, тому що, прийшло повідомлення про новий випуск! Спасибі велике"," випускайте цю рубрику частіше", дуже позитивне і смішне шоу. Так тримати".

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