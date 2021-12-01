Відомий телеведучий і шоумен Григорій Решетник здивував українців несподіваним талантом - виявляється, він відмінний диктор.

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий Григорій Решетник, який веде рейтингові програми "Україна має талант" і "Холостячка", порадував шанувальників в Instagram незвичайним відео. У ролику шоумен зображений в студії звукозапису і демонструє свій дикторський талант.

Як видно, Григорій стоїть з навушниками на голові і начитує анонси програм улюбленого телеканалу. При цьому, що цікаво, він активно жестикулює і ще встигає мило посміхатися. У підписі до публікації ведучий написав: "Чи любите ви @stbua як люблю його я".

Шанувальники не пройшли повз і почали активно обговорювати нову публікацію Решетника, засинаючи його компліментами в коментарях: "Ми дуже любимо", "Дуже", "Голос – вогонь", "Ваш голос", "професіонал", "Це у вас талант! Ваш голос, тембр, дикція – суперпрофі. Голос СТБ", "Чудовий голос", "Обожнюю цей голос", "Як красиво", "Звичайно любимо, крім вас і дивитися по Україні нічого більше", "Дуже чекаю", "Боже, яка дикція", "Не уявляю іншого ведучого і інший голос за кадром".

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