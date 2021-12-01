Відомий телеведучий Юрій Горбунов показав в мережі загадкове фото поруч з відомою гумористкою з "Квартал 95" Оленою Кравець.
Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий і чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов часто ділиться з шанувальниками яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу шоумен здивував загадковим кадром в сторіс, на якому позує в компанії актриси "Квартал 95" Олени Кравець.
На знімку дві знаменитості відображені, мабуть, під час зйомок у студії. Схоже, вони щочь задумали. Перед камерою Юрій з'явився в стильному образі - на ньому темні штани і жилетка з білосніжною сорочкою, а на обличчі загадкова посмішка. поруч з ними прилаштувалася ошатна Олена Кравець з радісною посмішкою. На ній ошатні світлий костюм з темним топом і стильні босоніжки.
Горбунов ніяк не підписав фотографію з актрисою "Квартал 95", зазначив лише її сторінці в соцмережі.
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