Відомий телеведучий Юрій Горбунов показав в мережі загадкове фото поруч з відомою гумористкою з "Квартал 95" Оленою Кравець.

Як повідомляє Politeka.net, відомий телеведучий і чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов часто ділиться з шанувальниками яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу шоумен здивував загадковим кадром в сторіс, на якому позує в компанії актриси "Квартал 95" Олени Кравець.

На знімку дві знаменитості відображені, мабуть, під час зйомок у студії. Схоже, вони щочь задумали. Перед камерою Юрій з'явився в стильному образі - на ньому темні штани і жилетка з білосніжною сорочкою, а на обличчі загадкова посмішка. поруч з ними прилаштувалася ошатна Олена Кравець з радісною посмішкою. На ній ошатні світлий костюм з темним топом і стильні босоніжки.

Горбунов ніяк не підписав фотографію з актрисою "Квартал 95", зазначив лише її сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, Горбунов натякнув, що чекає від Осадчої ще одну дитину: "Якось навіть дивно...".

Як повідомляла Politeka, Горбунов розцвів поруч з Осадчою в сукні з розрізом до стегна: "Це було яскраво, Катерина".

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