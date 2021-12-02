Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала, яке татуювання зробила її 18-річна дочка Марія, яка вже давно живе окремо від батьків.
Як пише Politeka.net, у сторіс свого Instagram відома українська акторка та гумористка, зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала шанувальникам, яке татуювання зробила її 18-річна дочка Маша.
"У будь-якій незрозумілій ситуації. Це моя дочка", - написала Кравець та підлаштувала напис на фото до татуювання дочки.
Як бачимо, 18-річна Марія зробила собі тату у вигляді напису "Танцюй" на руці.
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Зауважимо, що старша дочка зірки "Квартал 95" Марія Кравець вже давно не живе із батьками, а орендує квартиру з подругою. Дівчина серйозно захоплюється танцями і часто публікує у соцмережах відео зі своїми виступами. Тому, ймовірно, татуювання зумовлене хобі Марії.
Нагадаємо, що дівчина часто експериментує із зовнішністю. Нещодавно Маша перефарбувалася в чорний колір і зробила собі пірсинг в носі. А також відстригла чубчик.
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A ще Politeka повідомляла, що 18-річна дочка Кравець після пірсингу влаштувала ще один експеримент із зовнішністю: несподіване фото.