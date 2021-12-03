Відомий український співак Віктор Павлик, який одружений зі своєю концертною директоркою Катериною Репяховою, похвалився своїми розвагами без дружини.

Як пише Politeka.net, 55-річний Народний артист Україниподілився кадрами на своїй сторінці в Інстаграм.

«Сьогодні четвер. Баня. Банний день. Ми з хлопцями паримося на Дніпрі. На вулиці холодно, тому знімаю тут, всередині. Всім щастя. Здоров’я і многая літа», – звернувся артист до публіки.

Зазначимо, Віктор Павлик полюбляє відвідувати лазню. Якось він святкував там і свій день народження.

Як відомо, Віктор Павлик та Катерина Репяхова побралися в 202 році, а в червні 2021 року 27-річна дружина подарувала артистові сина, якого назвали Михайлом. Для Репяхової хлопчик став первістком. А в Павлика вже є діти від попередніх шлюбів (Катерина стала четвертою дружиною артиста).

Нагадаємо, молода дружина Павлика раптово заговорила про другу дитину.

Як повідомляла Politeka, Павлик з молодою дружиною показали сина після візиту до лікаря.

Також Politeka писала, що змучена дружина Віктора Павлика звернулася в поліцію.