Відомий кулінар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво здивував шанувальників пікантними зізнаннями про кохання з першого погляду і близькості втрьох.

Як повідомляє Politeka.net, популярний шеф-кухар, ресторатор і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво у своїх Instagram-сторіс відповів на запитання шанувальників. Так, серед професійних речей, у кухаря запитували і про особисте.

Серед іншого, Ектор відповів на питання, чи була у нього любов з першого погляду. "Так, У мене була любов з першого погляду. І це дуже круто!",- сказав кухар.

Також Українці запитували його про близькість, зокрема і на зйомках "Майстер Шеф". На це Хіменес-Браво загадково відповів: "Дуже цікаве питання. Але, це секрет".

Крім того, у ресторатора запитали, чи була у нього близькість втрьох. На це він відповів ствердно: "втрьох? Так, У мене був. Я ж латинос, я дуже люблю".

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" засвітився в ліжку зі своєю улюбленицею: "Типовий ранок".

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