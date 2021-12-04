Відома актриса і колишня "Холостячка" Ксенія Мішина поділилася сміливими карами в купальнику і посварила шанувальників.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка", поділилася у своєму Instagram яскравими фото з відпочинку. Треба сказати, що сміливі кадри зірки в купальнику викликали бурхливе обговорення в коментарях.

На нових фотографія Ксенія відображена на відпочинку в ОАЕ, вона ніжиться на пляжі і в океані, демонструючи ідеальну фігуру. Перед камерою зірка з'явилася в сміливому чорному купальнику, який підкреслив апетитні форми і стрункі ніжки. Її волосся мокре і розпатлане, а на обличчі немає макіяжу. У підписі до публікації Мішина звернулася до жінок.

А в коментарях до її публікації почалася бурхлива дискусія між фоловерами зірки:

"Такий складний час, епідемія, країна на порозі злиднів...і дивишся фото і дивуєшся, невже ось це хвастощі фігури, красивого життя, яке дивляться звичайні люди, вчителі, лікарі, які не можуть дозволити собі цю розкіш, вас розчулюють?", "Не її вина, що у лікарів погана зп, і вона не зобов'язана приховувати те що у неї є гроші, вона їх заробила", "А ви вважаєте, що суспільству буде краще, якщо постити тільки негатив?", "Придовбатися немає до чого? Дівчина, заздрість погана штука, вона з'їдає. Складний час тільки для тих, хто не вміє працювати і заробляти на таку розкіш", "Заздріть мовчки, шикарна жінка, це важка праця стежити за собою".

Нагадаємо, Мішина після розставання з Еллертом здалася в компанії чарівного красеня: "Ми пара".

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина покуражилася з відомим ведучим: "Тепер треба ще Еллерта покликати".

Також Politeka писала, що Мішина здивувала словами про остаточне розставання з Еллертом: "Заради свого...".