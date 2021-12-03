Відомий український телеведучий Григорій Решетник, не чекаючи фіналу другого сезону проєкту" Холостячка", показав Злату Огневич у білому костюмі.
Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". За його спиною робота в безлічі проєктів, проте найбільше він запам'ятався по роботі в шоу "Холостяк" і "Холостячка".
Так, цього разу телеведучий опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Григорій Решетник знаходиться в місті Туніс, де пройшов фінал проекту "Холостячка". Він тримає за руку головну героїню другого сезону - Злату Огневич. Вона постала в шикарному білому костюмі.
"Сьогодні фінал романтичної історії країни" Холостячка" 💍 Цю подію неможливо упустити! Чекаємо Вас о 19:00 на Стб",- поділився Григорій Решетник.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Чарівні", "Нарешті", "Дуже красиві, чекаю", "Чекаємо, по-справжньому красивого фіналу", "Красиві", "Віддамо Злату заміж", "Очікую дуже хорошого, романтичного фіналу. Злата вже прямо як наречена в цьому білому костюмі".
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