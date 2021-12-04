Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла ключову роль в турецькому серіалі "Величне століття", влаштувала вельми інтригуючу фотосесію в малиновому вбранні з відкритим передом.
Мер'єм Узерлі досить активно веде соціальні мережі і показує різні образи. Причому не раз актриса акцентувала увагу на тому, як схудла за цей час і перетворилася після других пологів.
Про особисте життя Мер'єм не говорить, вважаючи за краще просто показувати постановочні кадри зі спеціальних фотозон. Цього разу а малиновій сукні артистка показала оригінальний лук, а яскравий макіяж і аксесуари добре його завершили.
У мережі звернули увагу на те, як актрисі вдається добре виглядати і тепер вона навіть молодша, ніж раніше:
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"Ну чому вона так прекрасна!❤ ; Так красиво. .. Хуррем Султан ...; Mankenlikte yakisir Meryem hanima🎉; ти приголомшливо виглядаєш♥♥ ️; така чудова 😍; дуже ніжно 🥰 і жіночно! Мені це подобається❤️; обожнюю тебе всім серцем і душею🧡 🧡; моя богиня 🍷❤️; Мер'єм, непогано для Хуррем ❤️; Ти моя любов Ти моє мистецтво💚 ♾️; супер мила мер'єм😍", - пишуть в мережі.
Відзначити, Мер'єм Узерлі є успішною західною актрисою. Українському глядачеві зірка відома за серіалом" Величне століття", де знаменитість зіграла роль Роксолани. Нещодавно Узерлі народила другу дитину, але вже повернула розкішну фігурку і радує фанатів розкішними образами в Instagram.
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