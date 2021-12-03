Відомий український танцюрист і хореограф Дмитро Дікусар, який не зміг завоювати титул переможця на "Танцях з зірками", згадав свою тріумфальну появу в шоу "Маскарад".

Як передає Politeka.net в проекті Дікусар перевтілився в Нептуна і танцював на пілоні.

"Одне з придбань осені...виступати на сцені, коли тебе не впізнають - самий незвичайний досвід для мене. Повністю змінений зовнішній вигляд, голос, хода, міміка, постава, нетипова тобі манера рухатися і спілкуватися. Повна свобода від будь-яких кліше, шаблонів, відсутність спроби потрапити в чиїсь очікування", - поділився своїми враженнями Дікусар.

За словами хореографа, йому було важко на висоті 5 метрів тримати партнерку. В коментарях Дікусара підтримали позитивними відгуками.

"Цей погляд! Іноді глибокий і теплий, а іноді холодний і скляний", "Круто", "Удачі в нових проектах!", "Такий містичний образ. І відео дуже круте, хочеться переглядати!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дмитро Дікусар вразив Сумську ефектним трюком: "Як Чорний лебідь".

Також Politeka повідомляла, що Дікусар заявив про несправедливість на "Танцях з зірками": "якби...".

А ще Politeka повідомляла, що Дікусар не зміг стриматися після програшу в "Танцях з зірками".