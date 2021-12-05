Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі, яка разом з дітьми відвідала кілька світських вечорів, раніше любила з'являтися на червоній доріжці одна.

Анджеліна Джолі часто з'являється на публіці і на модних зйомках в дуже схожих нарядах, оскільки не любить експериментувати. Найчастіше артистку можна помітити в чорних сукнях або елегантних костюмах.

Шанувальники вирішили порівняти, як виглядала артистка в молоді роки і в 44 роки. Причому підібрали спеціально для цього схожі образи зірки. Мінімум косметики, без акценту на стрункій фігурі і максимум простоти.

На думку багатьох, вже з молодих років Джолі виглядала старше звичайного, зате після тридцяти немов не старіє. Знайшлися і ті, хто засудив зовнішній вигляд зірки:

"Шалено хороша; час над нею попрацював; я не заздрю, я захоплююся; краще на всі часи 🔥; завжди приголомшливо шикарно !!! 😍 ; Ні, скільки років їй назавжди залишиться моєю красунею; Супер восхительно прекрасна❤; ви постаріли, як хороше вино 🍷 ❤️; тут Hermosa en toda las edadedes; звичайно, старість переконливо попереду, а молодість вичерпалася; це натяк на те, що вона народилася старою? У 16 виглядає на 40, ну че, молодець. Друга Валерія, що 20, що 50 все одне".

Нещодавно Джолі привернула увагу незвичайним чином, який вибрала для появи на червоній доріжці фільму «вічні». Знімок актриси з цієї події з'явився на одній з її фан-сторінок в Instagram.

Головною родзинкою образу актриси стала незвичайна золота прикраса на підборідді. Воно являло собою каффу, яка фіксувалася в роті за губою і притискалася до нижньої частини підборіддя Енджі.

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