Популярний українська співачка і тренер нового сезону вокальний проект "Голос країни" Надя Дорофєєва з червоною помадою на губах викликала справжній фурор в мережі.
Кожне нове фото, розміщене в Instagram екс-солістки групи "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої, збирає тисячі захоплених відгуків від відданих фанатів, пише Politeka.net.
Чи варто говорити, який ефект надав на фоловерів співачки знімок, на якому знаменитість постала з яскравим макіяжем, що сидить в кріслі тренера вокального шоу "Голос країни".
На фото Надя зображена з яскравою червоною помадою на губах, гладкими прямим волоссям і в білій сукні з вирізами.
У підписі до знімка Надя Дорофєєва зізналася, що з нетерпінням чекає, коли набере свою команду особливих людей.
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"Ну що, @goloskrainy_official вже скоро я йду шукати! 🤗
Шукати "своїх" людей, з великим прагненням і глибиною.
А що Вас, глядачів, найчастіше чіпляє в учасниках?",- написала співачка.
Реакція від шанувальників серебріті послідувала негайно. Фотографія вже зібрала багато захоплених компліментів на адресу зірки.
"Впевнена твоя команда переможе! Ти завжди людей налаштовуєш на віру в себе😌 будемо вболівати за команду DOROFEEVA❤❤️",
" Доак тобі йде червона помада я не можу",
" Впевнена, до тебе потраплять нові таланти і ти допоможеш їм розкрити себе і стати зірками",
"Дуже красива", - пишуть в мережі.
Відзначимо, що суддями нового сезону українського шоу "Голос Країни 2022", крім Наді Дорофєєвої стануть Святослав Вакарчук, Потап і Оля Полякова. Вести проект будуть Катя Осадча і Юрій Горбунов.
Нагадавши, Дорофєєва розповіла про хвилюючу звістку, якого багато хто чекав.
Як повідомляла Politeka, лікарям довелося рятувати Надю Дорофєєву, подробиці нещастя.
Також Politeka писала, що Дорофєєва у вузькій сукні з високим розрізом на стегні показала сміливий образ.