Популярний українська співачка і тренер нового сезону вокальний проект "Голос країни" Надя Дорофєєва з червоною помадою на губах викликала справжній фурор в мережі.

Кожне нове фото, розміщене в Instagram екс-солістки групи "Время и Стекло" Наді Дорофєєвої, збирає тисячі захоплених відгуків від відданих фанатів, пише Politeka.net.

Чи варто говорити, який ефект надав на фоловерів співачки знімок, на якому знаменитість постала з яскравим макіяжем, що сидить в кріслі тренера вокального шоу "Голос країни".

На фото Надя зображена з яскравою червоною помадою на губах, гладкими прямим волоссям і в білій сукні з вирізами.

У підписі до знімка Надя Дорофєєва зізналася, що з нетерпінням чекає, коли набере свою команду особливих людей.

"Ну що, @goloskrainy_official вже скоро я йду шукати! 🤗

Шукати "своїх" людей, з великим прагненням і глибиною.

А що Вас, глядачів, найчастіше чіпляє в учасниках?",- написала співачка.

Реакція від шанувальників серебріті послідувала негайно. Фотографія вже зібрала багато захоплених компліментів на адресу зірки.

"Впевнена твоя команда переможе! Ти завжди людей налаштовуєш на віру в себе😌 будемо вболівати за команду DOROFEEVA❤❤️",

" Доак тобі йде червона помада я не можу",

" Впевнена, до тебе потраплять нові таланти і ти допоможеш їм розкрити себе і стати зірками",

"Дуже красива", - пишуть в мережі.

Відзначимо, що суддями нового сезону українського шоу "Голос Країни 2022", крім Наді Дорофєєвої стануть Святослав Вакарчук, Потап і Оля Полякова. Вести проект будуть Катя Осадча і Юрій Горбунов.

Нагадавши, Дорофєєва розповіла про хвилюючу звістку, якого багато хто чекав.

Як повідомляла Politeka, лікарям довелося рятувати Надю Дорофєєву, подробиці нещастя.

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