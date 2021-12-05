Відома співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, вирішила представити новий образ, в якому постане в новому ефірі шоу "Маска".

Настя перед кожним ефіром показує свої наряди, які відразу звертають увагу на неї. Однак далеко не завжди образи Каменських позитивно оцінюють в мережі через вирізи на декольте або досить строкатих забарвлень.

"Нічого не плануйте на цей вечір! 😘 Адже о 21:00 ми з вами зустрічаємося в 7 випуску шоу @maskaukrainetv попереджаю, відірватися буде неможливо 🤩» - пише Настя.

Шанувальники відповіли по-різному на новий кадр:

"Ух яка дівчина!😍 ; Красива 😍; красива🤍; Ух ти яка мадам! 😍 обов'язково подивимося😉; Перфекто шик образ🔥 😍; красуня🔥 🔥; дивлюся завжди і слухаю, теж із задоволенням!!!)); Жінка свято😂здоров'я удачі; будемо дивитися👏 🔥 🙌; маска знову!; Красиво; взагалі не схожа. Це не Ваш стиль. Кисті рук напевно не ваші. З повагою до вас; вміє себе піднести, а по по-чесному фігура у неї не ідеал; Прости Настя, але ти вмієш просто себе подати; грим і камера зроблять з будь-якої людини красеня».

Відзначимо, виконавиця вже вдруге є членом журі шоу» Маска", тому в кожному ефірі намагається показувати різні вбрання, епатувати публіку танцями або дивувати костюмами вже перед самим випуском. Раніше в Instagram Каменських показала свій лук з минулого ефіру.

Настя вибрала незвичайний зелений костюм з білими смугами і білим пухом. Причому не обійшлося без танців і кривлянь. Для Тік-струму вона постійно знімає такі ролики.

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