63-річна Західна артистка Мадонна показала незвичайний образ в прозорій сіточці і корсеті, поділившись фото в соціальній мережі Instagram.
Як пише Politeka.net, співачка Мадонна є успішною західною артисткою. Зірка незважаючи на свій вік виглядає розкішно і постійно приміряє провокаційні вбрання. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться найцікавішим.
Артистка на новому фото була в прозорій сіточці і корсеті.Зірка стояла біля стіни, вражаючи стилем. На інших фото Мадонна продемонструвала себе з усіх ракурсів, не соромлячись показати красу.
"Мистецтво імітує життя імітує ПРИРОДУ. ………… .. але це все одно втомило мене", - написала Мадонна.
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Фанати поставили понад 440 тисяч лайків і написали коментарі:
"Оглушлива", "троянда-це троянда-це троянда-це троянда", " Пам'ятай, пам'ятай, ніколи не забувай, все твоє життя було випробуванням!", "Так що Відпочивай матуся, щоб красивіше була ще","Вау, вона не виглядає ні на день старше 30", "Що не так з бабусею?".
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