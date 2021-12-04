Дружина Григорія Решетника, Христина засвітила стрункі ноги в компанії двох яскравих учасників шоу "Холостячка-1" і "Холотячка-2".
Як пише Politeka.net, фотознімки дівчина і мати трьох дітей розмістила у себе в Instagram.
На фото Христина відображена в коротких шортах в клітку і з завищеною талією, які відмінно підкреслили її стрункі ніжки.
Вона попозувала з підприємцем Максимом Тарапата, з яким Злата Огневич розпрощалася в півфіналі шоу.
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Також їм компанію склав колишній учасник "Холостячки-1" Олексій Тригубенко. Його Ксенія Мішина відкинула у фіналі шоу.
Христина Решетник задається питанням, як такі класні хлопці можуть досі бути холостяками.
"Фото-мрія кожної дівчини 🥰 Одного не розумію, чому ж ці хлопці досі холостяки? Дівчата, як так? 😃",- поцікавилася дружина ведучого.
Фолловери в коментарях відзначили якусь схожість двох учасників шоу.
"Красунчики, добрі ,уважні, а головне вміють любити по-справжньому. 💜",
"Ви красуня🔥, а хлопці як брати дуже схожі", - пишуть в мережі.
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