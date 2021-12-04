Відомий шеф-кухар і суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав Себе перед сном і розповів про продуктивну роботу зі своєю командою.

Як пише Politeka.net, шоумен розповів про те, як потрудився за минулий тиждень. Підсумки своєї роботи Хіменес-Браво провів у сторіз.

На кадрах шеф-кухар лежав перед сном у ліжку. Він зазначив, що субота була для нього хорошим днем. Зокрема, Ектор розповів про зйомки нового епізоду «Майстер Шеф».

"Вже час спати. Був дуже хороший день, на "Майстер Шеф" було дуже круто. Учасники неймовірні, як завжди! Цей тиждень, я відчуваю, був дуже хорошим! Вся наша команда зробила хорошу роботу", - похвалив Хіменес-Браво.

Він визнав, що працювати було непросто, проте зазначив, що результат того вартий.

"Важкий був тиждень, але всі молодці. Хороший результат", - зазначив Ектор.

Крім того, шоумен поділився планами на неділю: як з'ясувалося, відпочивати він не збирається.

"Тиждень був насичений крутими подіями, але завтра також робота і звичайно спортзал", - розповів Хіменес-Браво.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів українцям, як правильно ходити в ресторан.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво звозив свою головну жінку на відпочинок і розповів подробиці.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво розповів про дуже особисте.