Продюсер Олексій Потапенко (Потап) показав, як танцює дружина Настя Каменських, опублікувавши відео в Instagram.
Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко і Настя Каменських офіційно оформили стосунки кілька років тому. До цього пара була частиною дуету "Потап і Настя". Зараз артисти зайняті сольними кар'єрами. Каменських взяла псевдонім NK, а Потап - ПТП. На новому відео в Instagram Олексій показав, як Настя підтримала челендж чоловіка на пісню ZAVTRA.
На відео Настя була в міні-шортиках і ТОПі. Видно, зірка тільки займалася фітнесом, адже ззаду лежав килимок для тренувань. Також поруч стояла домашня улюблениця Мімі. Каменських станцювала під пісню ZAVTRA, продовживши челленж.
"Здрастуй опа Новий рік", - написав Потап.
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Фанати подивилися ролик десятки тисяч лайків і написали коментарі:
"Круто", "одне і теж", "на собі не показуй", " Настюша ви Краса, вчора була на Дизель шоу, не могла очей відвести від вас. Червоне вино".
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