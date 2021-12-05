Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала підрослу дочку Веселину, а також зіркового чоловіка, похвалившись новим досягненням в Instagram.
Як пише Politeka.net, Сніжана є дружиною музиканта Сергія Бабкіна. У пари є двоє дітей-Веселина і Єлисей. Також у Сніжани є син Артур, якого вона народила в минулих відносинах. Сніжана активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Сніжана була разом з Веселиною і Сергем. Дівчинка тримала в руках два кубка а на шиї висіли медалі. Як можна зрозуміти, Малятко брала участь у змаганнях зі спортивних танців.
"Перемога. У всіх категоріях", - написала Сніжана.
Нове фото сина Пугачової і Галкіна наробило шуму в мережі: "Немає нічого спільного"
У шоу "Маска" розсекретили Порося, під костюмом ховався не Поплавський: "Хто ж тоді в Тигрі?"
Джолі нагадали, якою красунею вона була раніше: "Молодість вже вичерпалася"
Раптово обірвалося життя відомого російського актора: розкрита причина трагедії
Трагедія трапилася після скандальної вечірки, яку вів Остапчук: "Медики годину намагалися врятувати життя, але..."
"Вітаю, хотілося б побачити відео виступів))", "розумничка", "вітаю всю І вас з перемогою", "розумничка", "молодці.", "у талановитих батьків талановиті діти", " яка розумниця. Так тримати".
У сторіс Сніжана показав фото з нагородами.
"Три золоті медалі і два Кубки", - написала дружина Бабкіна.
"У сенсі, моє!",- була додана фраза.
Нагадаємо, дружина Бабкіна після розповідей чоловіка про зради впевнено заговорила про заздрість
Також Politeka повідомляла, що дружина Бабкіна після зрад чоловіка показала, якою фатальною жінкою може бути
А ще Politeka писала, що дружина Бабкіна після розповідей чоловіка про зради показала, як світиться від щастя