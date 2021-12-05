Дружина Сергія Бабкіна Сніжана показала підрослу дочку Веселину, а також зіркового чоловіка, похвалившись новим досягненням в Instagram.

Як пише Politeka.net, Сніжана є дружиною музиканта Сергія Бабкіна. У пари є двоє дітей-Веселина і Єлисей. Також у Сніжани є син Артур, якого вона народила в минулих відносинах. Сніжана активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Сніжана була разом з Веселиною і Сергем. Дівчинка тримала в руках два кубка а на шиї висіли медалі. Як можна зрозуміти, Малятко брала участь у змаганнях зі спортивних танців.

"Перемога. У всіх категоріях", - написала Сніжана.

"Вітаю, хотілося б побачити відео виступів))", "розумничка", "вітаю всю І вас з перемогою", "розумничка", "молодці.", "у талановитих батьків талановиті діти", " яка розумниця. Так тримати".

У сторіс Сніжана показав фото з нагородами.

"Три золоті медалі і два Кубки", - написала дружина Бабкіна.

"У сенсі, моє!",- була додана фраза.

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