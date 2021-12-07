Велике горе наздогнало актрису Ірину Безрукову, у якої в результаті важкої хвороби помер син. Знаменитість присвятила йому зворушливі рядки.
Так, Андрій Ліванов, єдиний син Безрукової, помер в 2015-му році, не впоравшись з цукровим діабетом. Хлопцеві було всього 25 років. Ірина досі важко переживає втрату. Актриса поділилася спогадами про Андрія у себе в Instagram в день його народження, 6 грудня, пише Politeka.net.
"Тобі завжди буде 25. А я в свої роки тільки прагну, хоч трохи дотягнутися до твого світла, до твоєї мудрості, внутрішньої зрілості, душевної гармонії і простоти. Дуже намагаюся, як ти просив - повернути любов і радість у своє життя. Іноді навіть здається, що майже виходить... Люблю тебе, дуже сумую за тобою...", - йдеться в посланні.
Безрукова поділилася кадрами з сином і показала квітучу орхідею в горщику, яку колись той подарував їй на День матері. Примітно, що рослина зацвітає на День матері і продовжує цвісти в день народження Андрія і на Новий рік. І так вже багато років.
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Користувачі Мережі розділили з Безруковою біль її втрати:
"Слова люблячої матері! Як Андрію пощастило мати таку прекрасну маму ❤️ і як же Вам, Ірино, пощастило мати такого неймовірного сина! 💙 Наші душі безсмертні!"
"Світла пам'ять, вашому синові. 🌹 🌹Він - Ваш янгол-охоронець, пишається вами. Ви - дивовижної: краси, сили, розуму, мудрості, таланту людина.🌹🌹🌹"
"🙏 Неможливо читати ваші рядки і дивитися це відео без сліз. Обіймаю вас міцно в День народження вашого синочка...він поруч... Орхідея - прекрасна"
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