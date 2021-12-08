Відомий Молдавський Виконавець Дан Балан приревнував українську співачку Тіну Кароль до учасника "Голосу країни".

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій роману Дана Балана і Тіни Кароль, опублікували кумедний відеофрагмент зі зйомок "Голосу країни". У ньому можна побачити, як Молдавський мачо приревнував українську Діву до одного з учасників вокального шоу.

У ролику Кароль повернувшись до Потапа почала обговорювати учасника: "А я хочу сказати про учасника, що він красунчик. Дівчата ви згодні?". Потап з Тіною погодився, як і зал, який тут же вибухнув оплесками.

А ось Дану такі слова про іншого чоловіка не сподобалися, що він і висловив тіні. "Не розчаровуй мене", - з якимось кокетством сказав він.

У коментарях до відео почали обговорювати ролик з Тіною і Даном: "Я розумію він не місцевий, але іноді відчуття, що він випив або того чого", "Виставила Дана як загальну естафету", "У Дана губи оніміли від почутого", "Данчик в шоці".

Нагадавмо, Дан Балан схопився з місця, побачивши Кароль, з'явилося відео моменту: "Буду завжди з тобою".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан в обіймах красивої брюнетки привів у сум'яття своїх прихильниць: "З Тіною виглядав краще, але...".

Також Politeka писала, що 63-річну маму Дана Балана обсипали компліментами за появу в міні-сукні: "Залишайтеся такою".