Відомий виконавець Олексій Завгородній (Позитив) розповів, як змінилося його життя після розлучення з Анною Андрійчук.
Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олексій Завгородній, який після розпаду "Время и Стекло" продовжив працювати в групі Mozgi, поділився, що після розлучення більше часу почав присвячувати собі і своїй творчості. Про це він розповів в інтерв'ю Новому каналу.
За словами артиста, зараз він поглинений роботою над сольним альбомом і багато часу проводить в студії, записуючи музику. "Зараз дуже зайнятий роботою над собою і своїм сольним альбомом. Можу сказати, що у мене побачення з музикою і зі студією", - зізнався Позитив.
Він також зазначив, що безсумнівний плюс в його розлученні з подругою Насті Каменських Ганною Андрійчук в тому, що він зміг зайнятися собою.
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Крім того, артист зізнався, що не проти сходити куди-небудь, якщо його хтось запросить. Також каже, що не проти нових знайомств, однак, він складна людина, і його супутниці буде непросто.
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