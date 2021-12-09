Відомий виконавець Олексій Завгородній (Позитив) розповів, як змінилося його життя після розлучення з Анною Андрійчук.

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Олексій Завгородній, який після розпаду "Время и Стекло" продовжив працювати в групі Mozgi, поділився, що після розлучення більше часу почав присвячувати собі і своїй творчості. Про це він розповів в інтерв'ю Новому каналу.

За словами артиста, зараз він поглинений роботою над сольним альбомом і багато часу проводить в студії, записуючи музику. "Зараз дуже зайнятий роботою над собою і своїм сольним альбомом. Можу сказати, що у мене побачення з музикою і зі студією", - зізнався Позитив.

Він також зазначив, що безсумнівний плюс в його розлученні з подругою Насті Каменських Ганною Андрійчук в тому, що він зміг зайнятися собою.

Крім того, артист зізнався, що не проти сходити куди-небудь, якщо його хтось запросить. Також каже, що не проти нових знайомств, однак, він складна людина, і його супутниці буде непросто.

Нагадаємо, Позитив з "Время и Стекло" після розлучення показав нову "подружку": "Ми з Леєю недавно...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва засвітилася в обіймах позитиву, українці радіють: "Як же ви поєднуєтеся...".

Також Politeka писала, що Потап з Дорофєєвою і Позитивом розлютили українців спільним відео: "Придумайте що-небудь нове".