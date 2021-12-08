Українська співачка Злата Огневич, яка була героїнею "Холостячки-2", висловилася з приводу планування свого часу, коли немає ні сім'ї, ні дітей.

Злата Огневич вирішила навчити українців плануванню, після чого натрапила в мережі на негатив, передає Politeka.net.

"Злато, ви спочатку вийдіть заміж, народіть дитину, а потім станьте гуру в розподілі часу - ось тоді це буде квест, а поки ви вільна жінка, дивно від вас слухати такі поради", - написала одна з користувачок мережі.

Артистка не згодна з таким твердженням, тому також висловила своє невдоволення. За словами зірки, не можна знецінювати працю інших.

"Говорячи про сімейний побут, про тих прекрасних матусь-героїнь, у яких багато дітей і сім'я на їхніх плечах - я всього лише хочу сказати, що не варто знецінювати мою артистичну працю, озвучуючи нібито, що: якщо немає сім'ї, значить я вільна людина, і я як пташка пурхаю по квіточках - це неправда. Можливо, зіткнувшись з моїм артистичним графіком, ви подумаєте, що ваш сімейний побут просто відпочинок на Мальдівах. Ось і все", - прокоментувала ображена Злата Огневич.

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