Відомий телеведучий і головний герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк " Микита Добринін, який одружився на Даші Квітковій, вирішив показати свого маленького сина.

Ведучий заходів і радіоведучий раніше Микита Добринін вирішив показати, як проводить час разом з маленьким сином, якого назвав з дружиною Левом. Причому чоловік не став писати щось особисте або розповідати про нього, підмітивши лише те, як змінилося його життя.

"Лев народився і разом з ним наш новий сенс і нові мрії. Ви ж мене розумієте?» - написавши Добринін під сімейним кадром.

Як і завжди, дружина поспішила прокоментувати: "Божечки! Мої хлопці🤍"»

Користувачі також розчулилися кадру і помітили, що дитина дуже схожа на Дашу Квиткову:

"Копія матуся❤️; він дуже схожий на Дашу, а Ви між собою ❤️; копія Даші))); копія мама; Мамина копія❤️; малюк тут зовсім на Дашу схожий😍 такий солодкий карапуз ❤️; копія мамуня😍; розумію в сім разів більше 🙌; Дааа) це неймовірно змінює мрії, думки, сенс життя 🔥; маленьке сонечко!!!; Ну який же він гарненький))) »,

Ми також писали, що заради популярності Квіткова рекламує найрізноманітніші товари і постійно виставляє рекламні ролики в Instagram. Цього разу Для цього Квіткова навіть одягалася на камеру, щоб показати чергові речі.

Зазвичай зараз Квіткова уникає обтягуючих костюмів, адже приховує зайву вагу під мішкуватим і безформним одягом, аби не було видно чогось зайвого. Однак заради залучення уваги цього разу вона вирішила одягатися на камеру.

Квіткова у тілесній білизні без збентеження п

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