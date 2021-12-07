37-річна українська співачка Оля Полякова, детектив шоу "Маска", приміряла образ відомого кіногероя і зробила несподіване зізнання про свій головний убір.
Популярна артистка приміряє різні образи в рамках зйомок, повідомляє Politeka.net. У новорічному випуску шоу "Маска" Оля Полякова з'явиться в образі відомого кіногероя Рубі Рода з фільму "П'ятий елемент".
Зірка одягла леопардовий комбінезон, а її волосся натягнули на лоб у формі гулі.
""Всім привіт, Я Олька Рубі Рід. Оскільки у мене завжди химерні наряди і головні убори, то в моїй голові ми зробили чотири дірки, закрутили дюбелі, і тепер туди відразу можна щось увіткнути»,-пожартувала співачка за лаштунками шоу «Новорічна МАСКА».
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Кому образ личить більше? Пишіть в коментарях 😁", - написали автори поста.
За дві години публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів:
"Це просто жах 🤮", " Рубі Рід краще 🔥", " ще чекаю випуск, де Оля буде в образі Майкла Джексона👍 🔥", "звичайно, Полякова красуня!!!! Полякова - це свято - - - - - це феєрверк!!!!!Я не шанувальник Полякової як співачки але вона гідна бути в журі і взагалі на сцені різних шоу!!!!!!", "Образ підходить більше Олі Поляковій".
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Також Politeka писала, що Полякова показала, як треба "стріляти оченятами", підкоривши своїм гумором