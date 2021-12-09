Відомий артист Володимир Дантес перехвилювався і розкрив, скільки грошей витратив на свій перший сольний концерт.
Як передає Politeka.net, Володимир Дантес є популярним українським артистом і телеведучим. Він прославився завдяки своїй участі на "Фабрика зірок 2", де здобув перемогу. Після цього він брав участь кілька років у колективі "Діо фільми". У 2019-му році артист почав сольну кар'єру. Також він є чоловіком Наді Дорофєєвої.
Так, цього разу в програмі "Зірковий шлях" артист розповів, скільки витратив на свій концерт. Як відомо, у Володимира Дантеса відбувся перший великий сольний концерт. До цього артист виступав перед великою аудиторією, проте це було в складі групи "Діо фільми". Він поділився своїми переживаннями.
"Дуже сильно переживаю, тому що страшно. По-перше, страшно усвідомлювати, що прийшли люди. А по друге страшно усвідомлювати, що зараз потрібно вийти й ніде не провтикати", — поділився емоціями Володимир Дантес.
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Також, він розповів про те, скільки витратив на концерт.
"Дуже багато грошей. Це кілька десятків тисяч доларів. Завдяки людям, всі запрацюють класно, крім мене", — зізнався артист.
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