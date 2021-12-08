Відомий телеведучий "Україна має талант" і "Холостячка" Григорій Решетник здивував появою в компанії фаворита шоу зі Златою Огневич, підкріпивши фото інтригуючим підписом.

Шоу "Холостячка-2" закінчилося минулого тижня, і фінал просто викликав фурор, повідомляє Politeka.net. Переможцем проекту виявився бізнесмен Андрій Задворний, до якого, судячи з показаних кадрів, співачка Злата Огневич майже не виявляла пекучий інтерес.

Зараз в мережі ходять чутки, що артистка розлучилася з бізнесменом після завершення шоу, і вже будує відносини з Максимом Тарапатою. Останній став фаворитом більшості глядачок програми.

Ведучий шоу Григорій Решетник опублікував фото, де тримає Максима Тарапату за плече, підкріпивши знімок інтригуючим підписом.

"Це - життя... і вона-непередбачувана...", - "висловитися" Григорій Решетник.

За чотири години публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів:

"Макс дуууже завидний наречений. Красень і розумничка!!!", "Та не вішайте локшину нам на вуха вже, вистачить 😂", "Макс знову зі Златою", " Макс для Злати кращий!😁 😁 😁 🌺 ", "Як вони схожі - Макс і Злата😍 😍 😍", "будемо сподіватися на диво❤❤️", " ну будемо сподіватися, що хоча б Димон не з Вашого шоу-бізнесу! А то взагалі..., буде печалька... Ну а тепер давайте паліть! Ми в очікуванні "дива"".

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