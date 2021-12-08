Фронтмен групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, чому зважився повернутися в тренерське крісло талант-шоу"Голос країни".
Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є популярним вітчизняним артистом і лідером групи Океан Ельзи. Зірка був тренером шоу" Голос країни " з третього по шостий сезон. У новому 12-му сезоні проекту Вакарчук вирішив повернутися в тренерське крісло. На сторінці "Голосу країни" з'явилося пояснення, навіщо артист повернувся на шоу.
"Український народ неймовірно талановитий, і я хочу, щоб україномовної, якісної музики стало ще більше. Я робив це протягом всієї своєї музичної діяльності до цього і буду продовжувати і далі, зокрема, в "Голосі країни", - було написано під відео.
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Фанати поставили 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Любимка", "звичайно Вакарчук виграє", " Спасибі вам за вашу позицію, і дуже рада, що ви в Голосі країни! Хоча один з журі є справжній патріот країни я за вас!!!!".
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