Фронтмен групи Океан Ельзи Святослав Вакарчук розповів, чому зважився повернутися в тренерське крісло талант-шоу"Голос країни".

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук є популярним вітчизняним артистом і лідером групи Океан Ельзи. Зірка був тренером шоу" Голос країни " з третього по шостий сезон. У новому 12-му сезоні проекту Вакарчук вирішив повернутися в тренерське крісло. На сторінці "Голосу країни" з'явилося пояснення, навіщо артист повернувся на шоу.

"Український народ неймовірно талановитий, і я хочу, щоб україномовної, якісної музики стало ще більше. Я робив це протягом всієї своєї музичної діяльності до цього і буду продовжувати і далі, зокрема, в "Голосі країни", - було написано під відео.

Фанати поставили 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Любимка", "звичайно Вакарчук виграє", " Спасибі вам за вашу позицію, і дуже рада, що ви в Голосі країни! Хоча один з журі є справжній патріот країни я за вас!!!!".

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