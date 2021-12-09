Співачка Анастасія Приходько, яка нещодавно випустила сингл" Подруга", показала стильний образ у білій сукні, захопивши Славу Камінську.
Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько стала популярною співачкою. Зірка на деякий час брала творчу перерву, але нещодавно випустила новий сингл "Подруга". Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На відео Анастасія була в блискучій сукні. Зірка показала свій стильний образ для походу на один з телеканалів.
"Як вам образ?",- запитала Анастасія.
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Колишня солістка "НеАнгелів" Слава Камінська відразу прокоментувала відео: "а могли б, як нормальні люди спілкуватися, але ти.....".
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Вогонь", "Моя булочка", " добре виглядаєте. Люблю ваш сміх", "клас", "Богиня", "Ооо як ви забилися круто".
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