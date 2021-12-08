Відома українська прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, з ким проводить вечір вдома після насиченого дня.

Як пише Politeka.net, танцівниця поділилася милим домашнім фото в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Нещодавно в родині Кухар сталося несподіване "поповнення": її чоловік, танцюрист балету Олександр Стоянов, подарував їх доньці на день народження цуценя. При цьому зробив він це потай від дружини, яка спочатку була не в захваті від такого подарунка.

Втім, пізніше Кухар подружилася з малюком, якого сімейство вирішило назвати Тео. Тепер балерина часто ділиться в Instagram кадрами з крихітним цуценям.

На новому фото Кухар показала, як проводить час з Тео після роботи. До цього балерина писала, що у неї був насичений день в коледжі, директором якого вона є. Однак, вдома її явно чекали.

На фото балерина сиділа з Тео на руках. Вона явно тільки прийшла додому: на ній була шубка і шарф. Кухар сиділа, прикривши очі і притиснувши до себе цуценя.

"Мама вдома...", - підписала кадр балерина.

Нагадаємо, несподіване поповнення в родині 39-річної Кухар, зірка зняла безлад вдома.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар після поповнення в родині взялася за виховання.

Також Politeka писала, що чоловік Катерини Кухар Стоянов пояснив несподіване "поповнення" в їхній родині.