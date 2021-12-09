Співачка і телеведуча Оля Цибульська, кума українського виконавця Дзідзьо (Михайла Хоми), прокоментувала чутки про те, що вона живе зі своїм розведеним кумом.

Давно ходять чутки, що Оля Цибульська будує відносини з DZIDZIO, пише Politeka.net. Однак обидва артисти заперечують роман. До того ж співачка вже давно заміжня і в шлюбі ростить сина Нестора.

Примітно, що колишня дружина Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула) у своїх багаточисленних інтерв'ю висловлювала обурення з приводу спілкування співака з іншою артисткою. Обидва не тільки записували хіти, але також не один раз з'являлися разом на різних заходах, де Оля Цибульська виявляла інтерес до колеги.

За словами Ярослави, їй було боляче спостерігати, як обидва артисти підігрівають чутки про роман.

Плюс до всього Оля Цибульська приховує особистість чоловіка, тому деякі в Мережі стали стверджувати – артистка будує відносини з Михайлом Хомою, і мовляв її син дуже схожий на Дзідзьо.

Тема виявилася дуже гострою, і навіть після розлучення співака, люди досі цікавляться його відносинами з відомою українкою.

Так, в сторі Instagram Оля Цибульська знову отримала питання, як вона ставиться до чуток про те, що живе з Дзідзьо. Артистка відповіла досить жорстко.

"Нас рать", - написала вона, погравши зі словом.

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