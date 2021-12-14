Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною актрисою. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Жіночий квартал". Також гумористка брала участь у безлічі гумористичних проєктів, де показала себе як хорошу гумористку. Крім роботи в "Жіночому кварталі" Катерина Нікітіна займається спортом, і навчає цьому інших.
Так, цього разу гумористка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Катерина Нікітіна показала себе в дитинстві, і також прикріпила до фото вступ своєї авторської пісні.
"В душі радію, як дитина!
Вже через 3 дні буде на всіх майданчиках буде доступний мій перший трек!
Він буде новорічний, дуже сподіваюся, що вам сподобається!", — розповівши Катерина Нікітіна.
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Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Ми чекаємо, щоб навалити голосніше та отримати новорічний настрій", "Катюша, Ура!", "Вогонь!".
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