Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки своїй перемозі в проєкті" Співають всі". Хоч співакові всього 16 років, однак, він перевершив багатьох учасників і вразив своїм щирим виступом і талантом.

Так, цього разу переможець проєкту "Співають всі" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Муаяд Абдельрахім активно спілкується зі своїми шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їх питання. Користувачка мережі звернулася до нього, і запитала, кого він вважає топовим артистом в Україні. Муаяд Абдельрахім виділив свій Топ-4.

"Монатік Тіна Кароль Wellboy Артем Пивоваров", - відповів Муаяд Абдельрахім.

Нагадаємо, нещодавно 16-річний артист випустив нову пісню "Лунапарк".

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