Відома українська співачка, переможниця "Євробачення-2016", Джамала, показала, як добре провела час на публічному заході.

Популярна артистка Джамала буває на багатьох важливих зйомках, а потім розповідає про свої враження користувачам мережі в Instagram, передає Politeka.net.

Цього разу зірка побувала на публічному заході, присвяченому дорогому бренду Dior. (Щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки) Зірка позувала в светрі, спустивши його з плеча, і доповнила образ сяючими прикрасами.

На кадрах артистка весло порухалася під музику біля ялинки.

"Мені здається, важливо в цьому новорічному марафоні-каналів, радіостанцій, брендів, івентів – бажання привітати Вас/нас всіх по-справжньому, насолодитися на всі 100%!

Головне правило: якщо віддаєш енергію, не забувай отримувати її назад ❤️ і тоді батарея буде завжди заряджена!",- написала Джамала.

За дві години публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.

"Красуня 😍 😍 😍 ", "Яка ви красива ❤ ️ 😍 королева всього...❤ ️ ", "В моїх очах вона людина з великої літери", "дуже Файна як зазвичай", " хороші слова👏 🔥❤️", - написали користувачі Мережі.

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