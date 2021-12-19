Як передає Politeka.net, Муяад Абдельрахім є відомим артистом. Він прославився завдяки тому, що в 16 років він став переможцем шоу "Співають всі", показавши вокальний талант.

Так, цього разу артист опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Муаяд Абдельрахім показав кадри зі своєї репетиції до новорічного виступу на каналі "Україна 24". Він розповів, що співав за допомогою мікрофона, який є номером 1 у світі.

"МІКРОФОН, В ЯКИЙ СПІВАЄ БІЛЛІ АЙЛІШ!



Репетирував свій новорічний виступ на ТК "Україна 24" і заспівав у мікрофон Neumann TLM 103.



Це мікрофон №1 у світі, за допомогою якого записували свій голос Billie Eilish, Pharrell Williams, James Blake, J. Cole, Drake, Fredrik Thordendal, Norah Jones та інші круті артисти. До речі, цей мікрофон є в інноваційному центрі позашкільної освіти



Хочу скоро дістатися до студійного мікрофона Shure SM7B, в який Michael Jackson записав легендарний альбом Triller. Він теж є в студії звукозапису", - розповів Муаяд Абдельрахім.

Раніше повідомлялося, розривається між школою і сценою: як 16-річний Муаяд живе після перемоги в "Співають всі"

Також, переможця" Співають всі "Муаяда звинуватили у крадіжці пісні, він не змовчав: "Погане почуття"

Politeka розповідала, "ЗНО дуже страшна штука": 16-річний переможець шоу "Співають всі" розривається між сценою і звичайним життям