Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій відомому молдавському Виконавцю Дану Балану, опублікували чарівне фото, на якому артист позує в компанії молодої блондинки. У підписі до кадру повідомляють, що знімок був зроблений під час одного з корпоративів, на яких виступав музикант.

На фотографії Дан з'явився в цікавому образі - на ньому чорний шкіряний піджак, під яким видно темну майку. Якоїсь брутальності образу надає скуйовджена зачіска і стильні сонцезахисні окуляри. Красуня поруч з Баланом позує в наряді з леопардовим принтом, її волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

Шанувальники тут же почали коментувати нову фотографію з Дан: "Щось схуд?!", "Любов і робота в ім'я цієї любові вимотали", "Любов до кого вимотала?", "Не знаю. Я б теж хотіла запитати про це, тільки ніхто не відповість", "Молодець, відпрацював корпоратив, виклався на всі 100%, знає свою справу. Ще й з шанувальниками фото, поспілкуватися - це говорить про те, що Дан не зазнайка", "Дуже втомлений", "Набридло фоткатися. Невдоволення", "Який вогонь", "В його очах можна побачити істинність стану його душі, якщо тільки не прикривши їх окулярами (красиві очі його говорять багато про що). Дан прекрасний".

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Як повідомляла Politeka, Дана Балана і Кароль застали воркуючими в напівтемряві, опубліковано відео: "Нікого не помічають навколо".

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