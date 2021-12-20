Як повідомляє Politeka.net, Людмила Балан багато років пропрацювала на місцевому телебаченні ведучою, вона вела дитячі програми. Один з таких випусків вона показала в своєму Instagram, давши важливу пораду.

"Історія, яка вчить бути "глухим", коли хтось говорить вам, що ви не можете здійснити свої мрії!!! ❤ Ніколи не слухайте людей, які налаштовані негативно і песимістично, тому що вони забирають у вас найпрекрасніші бажання і надії, які Ви несете в своїй душі», - написала вона.

Людмила Балан на відео розташувалася в іграшковому будиночку поруч з великими м'якими іграшками.

Судячи з коментарів, кадри не залишили рівно задушливими користувачів мережі.

«Людмила, скоро внукам будете розповідати казки... ❤ Люблю вас всім серцем", "Людмила, чудово", "Правильно!", - коментують кадри в мережі.

Нагадаємо, 63-річна мама Дана Балана в червоній сукні осідлала жеребця:"яка ж краса".

Як повідомляла Politeka, 63-річна мама Дана Балана вразила талантом не гірше знаменитого сина: "який голос".

Також Politeka писала, що 63-річну маму Дана Балана обсипали компліментами за появу в міні-сукні: "Залишайтеся такою".