Як повідомляє Politeka.net, Людмила Балан багато років пропрацювала на місцевому телебаченні ведучою, вона вела дитячі програми. Один з таких випусків вона показала в своєму Instagram, давши важливу пораду.
"Історія, яка вчить бути "глухим", коли хтось говорить вам, що ви не можете здійснити свої мрії!!! ❤ Ніколи не слухайте людей, які налаштовані негативно і песимістично, тому що вони забирають у вас найпрекрасніші бажання і надії, які Ви несете в своїй душі», - написала вона.
Людмила Балан на відео розташувалася в іграшковому будиночку поруч з великими м'якими іграшками.
Судячи з коментарів, кадри не залишили рівно задушливими користувачів мережі.
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«Людмила, скоро внукам будете розповідати казки... ❤ Люблю вас всім серцем", "Людмила, чудово", "Правильно!", - коментують кадри в мережі.
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