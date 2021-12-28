Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук є активним користувачем мережі, тому нерідко виставляє різні моменти з життя напоказ.

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук звикла відвідувати різні важливі заходи, де блищить в модних нарядах з незмінним акцентом на свої форми. Нерідко артистка з'являється на шоу "Кварталу", показуючи різні виступи колег.

Цього разу Саліванчук захопилася талантами Юрія Ткача, Євгена Кошового та інших артистів, адже вони не просто виступали для фанатів зі звичними гумористичними сценками. Вони співали різні пісні, а зал їм дружно підспівував і аплодував в нічному клубі.

"Батарейка»," моє серце зупинилося " і кілька інших композицій зірвали найбільше овацій. Сама Ганнаа не втрималася і почала співати з артистами Разом по інший бік від сцени і показала свій образ.

Раніше актриса опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Анна Саліванчук показала, як виглядає зблизька. Варто відзначити, що актриса позує на фото в сукні білого кольору, яке приспустила, щоб показати свої плечі. Під фото Анна Саліванчук дала пораду, як прийняти себе.

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