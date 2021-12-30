Як пише Politeka.net, нещодавно стало відомо, що колишній чоловік співачки Ані Лорак, турецький підприємець Мурат Налчаджіоглу зробив пропозицію своїй новій коханій. Дівчину звуть Лілія. Про неї відомо небагато: вона працює візажистом в Києві, виховує маленьку дочку і веде сторінку в Instagram.

У новому пості наречена Мурата Налчаджіоглу показала фото своєї дочки. Дівчинка сиділа серед подарунків біля прикрашеної ялинки в костюмі рожевого єдинорога.

"My endless love", - підписала знімок Лілія.

Дівчинку засипали компліментами, зазначивши схожість з мамою.

"Красуня», «Ципленок», «Little unicornnn», «Красотулечка», «на маму схожа», "Вся в мамку", - пишуть в коментарях.

Відреагував на фото майбутньої падчерки і екс-чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу. Він поставив публікації своєї нової коханої"лайк".

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