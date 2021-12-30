Український актор, спортсмен і колишній стриптизер Олексій Суровцев, колишній учасник шоу "Танці з зірками-5" розповів про життя з чистого аркуша.

Для Олексія Суровцева це був рік не з легких, але в 2022-му він постарається все налагодити, пише Politeka.net. Про це актор повідомив у своєму Instagram, підкріпивши сміливим знімком.

"Новий рік з чистого аркуша…

Яку важливу справу зробите першим в новому році? Я ось, наприклад, займуся англійською і спробую налагодити особисте життя. А ви?

До речі, це я на фото, як думаєте?

Буду вдячний за лайки❤️", - написав артист.

Публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Запитаю по-іншому, що таке, Для тебе наявність особистого життя, ну тобто, коли воно є? 😂", "Можна, звичайно, почати все з чистого листа, а почерк ✍️ все одно не змінити ..)) ", "Роблю все потрібне до захисту дисертації😍"," Фото відмінне, навіть круте", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, цього року у Олексія Суровцева сталося кілька невдач - він одним з перших покинув проект "Танців з зірками", також розлучився з Анною Скворцовою – призером чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодібілдингу.

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