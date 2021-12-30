Даша Ульянова - не тільки переможниця реаліті-шоу, і колишня гімнастка, також вона телеведуча, пише Politeka.net. Красуня багато подорожує і часто ділиться кадрами і яскравими емоціями в своєму Instagram, на якому у неї 274 тисячі підписників.
Цього разу зірка розповіла, що побувала в Монако. За зізнанням Даші Ульянової, ця країна привела її в захват, адже тут "все просякнуте атмосферою веселощів і казино".
Однак у новому пості дівчина зізналася, що повертається додому.
"Сьогодні вже ✈️ додому 😌
Це був прекрасний вікенд і таке необхідне перезавантаження для мене: фізична і емоційна 👍 🏻
Відпочила, задоволена і з новими силами, я готова вриватися в 2022 😃
А ви?", - написала Даша Ульянова, поцікавившись, де підписники святкуватимуть Новий Рік.
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"Будинки з рідними ❤️", " будинки з сім'єю😍кращий варіант)","💋 🤗...Дашенька!...🌎🌷🌷🌷...Квіточка!🌈 ", "Вдома, з сім'єю, салатики вже готуються😄 😄", "Буду вдома одна рік був важкий", - написали користувачі Мережі.
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