Переможниця шоу "Холостяк-10", телеведуча і колишня гімнастка Даша Ульянова, вирішила показати, де побувала, і розповіла, коли збирається додому.

Даша Ульянова - не тільки переможниця реаліті-шоу, і колишня гімнастка, також вона телеведуча, пише Politeka.net. Красуня багато подорожує і часто ділиться кадрами і яскравими емоціями в своєму Instagram, на якому у неї 274 тисячі підписників.

Цього разу зірка розповіла, що побувала в Монако. За зізнанням Даші Ульянової, ця країна привела її в захват, адже тут "все просякнуте атмосферою веселощів і казино".

Однак у новому пості дівчина зізналася, що повертається додому.

"Сьогодні вже ✈️ додому 😌



Це був прекрасний вікенд і таке необхідне перезавантаження для мене: фізична і емоційна 👍 🏻



Відпочила, задоволена і з новими силами, я готова вриватися в 2022 😃



А ви?", - написала Даша Ульянова, поцікавившись, де підписники святкуватимуть Новий Рік.

"Будинки з рідними ❤️", " будинки з сім'єю😍кращий варіант)","💋 🤗...Дашенька!...🌎🌷🌷🌷...Квіточка!🌈 ", "Вдома, з сім'єю, салатики вже готуються😄 😄", "Буду вдома одна рік був важкий", - написали користувачі Мережі.

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