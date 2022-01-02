Дружина відомого виконавця і хітмейкера Дмитра Монатіка Ірина показала, як вони з сім'єю відпочивають і святкують за кордоном.

Як повідомляє Politeka.net, дружина Дмитра Монатика Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram яскраві фото і відео з сімейного відпочинку в Америці. Виявилося, що співак з дружиною і дітьми вирушили за кордон відзначати Новий рік і судячи з кадрів, відмінно проводять час.

Так, на одному з фото Діма та Ірина відображені в красивій світиться арці-сердечку, вони злилися в поцілунку, а між ними внизу стоїть син. Також в пості є кілька відео з парку розваг, на яких Монатік катається на каруселях і гірках, поки Ірина з дітьми його знімають.

У підписі до публікації дружина артиста написала: "сьогодні найсміливіші каталися на гірках від веселих до нереально страшних. А ми з хлопчаками в основному виступали операторами". Користувачі тут же почали коментувати публікацію Ірини Монатік: "Враження на все життя", "які миленькі Олені", " Круто, було дуже страшно?", "Мені страшно вже від відео. П. с. Олень з передостанньої фотографії в саме сердечко".

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