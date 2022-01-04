Так, 37-річний Остапчук і його 35-річна дружина вирушили на свята на гірсько-лижний курорт України Буковель. Не минуло й пари днів, як Христина злягла з серйозними симптомами чи то коронавірусу, чи то грипу. Дівчина повідомила про це в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Друзі, дякую вам всім за хвилювання, але мені дуже погано. Температура 38,7, нічим не збивається, кашель і страшний головний біль. Дасть бог, скоро до вас повернуся, а поки я повинна з'ясувати, що за х*ня до мене причепилася. Будьте здорові❤️", - розповіла дружина Остапчука.

Пізніше Христина додала, що тести на COVID-19 показали негативний результат, однак, вона планує додатково звернутися в лабораторію, щоб точно з'ясувати, що з нею відбувається.

"Два тести показали негативний, але я думаю, треба їхати в лабораторію і здавати норм тест і тест на грип", - повідомила дружина ведучого "Маски".

Христині та Володимиру довелося терміново завершити свій відпочинок в Буковелі і повернутися до Києва. Дорога пройшла благополучно, але Горняк, звичайно, було дуже важко.

"Вчора в такому стані я подужала дорогу о 12 годині і скажу вам - це треш. Бажаю всім - бути здоровими завжди!", - поділилася вона.

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